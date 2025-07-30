Правительство обновило механизм поддержки для сельхозпроизводителей, использующих мелиорированные земли

Кабмин расширяет поддержку аграриев в прифронтовых регионах.

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Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что 30 июля правительство приняло решение для поддержки аграриев, стимулирования производства собственного оружия и упрощения предоставления социальных услуг.

По ее словам, правительство расширит поддержку аграриев в прифронтовых регионах, работающих на орошаемых землях.

«Правительство обновило механизм господдержки для сельхозпроизводителей, использующих мелиорированные земли. Расширяем мелиорацию на прифронтовые регионы. Это реакция на последствия войны, в частности подрыв Каховской ГЭС, и засуху на юге», — заявила Свириденко.

Также она добавила, что финансирование из государственного бюджета направят на восстановление и строительство гидротехнической инфраструктуры: каналов, насосных станций, трубопроводов и др.

«Это позволит увеличить площади полива и защитить украинский урожай», — сказала глава правительства.

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