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Правительство обновило механизм поддержки для сельхозпроизводителей, использующих мелиорированные земли

13:31, 30 июля 2025
Кабмин расширяет поддержку аграриев в прифронтовых регионах.
Правительство обновило механизм поддержки для сельхозпроизводителей, использующих мелиорированные земли
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Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что 30 июля правительство приняло решение для поддержки аграриев, стимулирования производства собственного оружия и упрощения предоставления социальных услуг.

По ее словам, правительство расширит поддержку аграриев в прифронтовых регионах, работающих на орошаемых землях.

«Правительство обновило механизм господдержки для сельхозпроизводителей, использующих мелиорированные земли. Расширяем мелиорацию на прифронтовые регионы. Это реакция на последствия войны, в частности подрыв Каховской ГЭС, и засуху на юге», — заявила Свириденко.

Также она добавила, что финансирование из государственного бюджета направят на восстановление и строительство гидротехнической инфраструктуры: каналов, насосных станций, трубопроводов и др.

«Это позволит увеличить площади полива и защитить украинский урожай», — сказала глава правительства.

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Кабинет Министров Украины

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