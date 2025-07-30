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Уряд оновив механізм підтримки для сільгоспвиробників, що використовують меліоровані землі

13:31, 30 липня 2025
Кабмін розширяє підтримку аграріїв у прифронтових регіонах.
Уряд оновив механізм підтримки для сільгоспвиробників, що використовують меліоровані землі
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Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що 30 липня Уряд ухвалив рішення для підтримки аграріїв, стимулювання виробництва власної зброї та спрощення надання соціальних послуг.

За її словами, Уряд розширить підтримку аграріїв у прифронтових регіонах, які працюють на зрошуваних землях

«Уряд оновив механізм держпідтримки для сільгоспвиробників, що використовують меліоровані землі. Розширюємо меліорацію на прифронтові регіони. Це реакція на наслідки війни, зокрема підрив Каховської ГЕС, та посуху на півдні», - заявила Свириденко.

Також вона додала, фінансування з держбюджету спрямують на відновлення та будівництво гідротехнічної інфраструктури: каналів, насосних станцій, трубопроводів тощо.

«Це дозволить збільшити площі поливу та захистити український врожай», - сказала очільниця уряду.

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Кабінет Міністрів України

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