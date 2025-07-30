Уряд звільнив Олену Думу з посади голови АРМА

Раніше Олена Дума подала заяву про відставку.

Фото: АРМА

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Кабінет Міністрів України звільнив Олену Думу з посади начальниці Агентства з розшуку та управління активами. Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Олена Дума написала заяву про звільнення.

Нагадаємо, Олена Дума була призначена Кабміном головою Агентства з розшуку та менеджменту активів 30 червня 2023 року.

Очільниця уряду Юлія Свириденко повідомила, що 29 липня звернулася до Президента Володимира Зеленського з ініціативою повного перезавантаження Агентства з розшуку та управління активами.

Кабмін має 14 днів на формування конкурсної комісії з міжнародниками для відбору нового голови АРМА.

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