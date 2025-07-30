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Уряд затвердив Дія.Картку, яка змінить систему державних виплат — Юлія Свириденко

13:21, 30 липня 2025
Юлія Свириденко підкреслила, що запровадження Дія.Картки дозволяє державі ефективніше адмініструвати програми грошової підтримки.
Уряд затвердив Дія.Картку, яка змінить систему державних виплат — Юлія Свириденко
Фото: khoda.gov.ua
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Кабінет Міністрів України 30 липня затвердив Дія.Картку, яка змінить систему державних виплат. Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

Вона підкреслила, що запровадження Дія.Картки дозволяє державі ефективніше адмініструвати програми грошової підтримки.

«Громадяни отримають один зручний цифровий інструмент для доступу до всіх видів допомоги, а держава — інструмент для контролю цільового використання коштів.

Це особливо важливо для запуску таких ініціатив, як єМалятко, єКнига, Ветеранський спорт та невдовзі Пакунок школяра, які мають чітке призначення асигнувань», - сказала очільниця уряду.

Свириденко додала, що також українці зможуть отримувати виплати на Дію.Картку військових облігації, допомоги по безробіттю, підтримки внутрішньо переміщених осіб, виплат пенсій та грошової допомоги.

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Кабінет Міністрів України Юлія Свириденко

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