Правительство утвердило Дія.Карту, которая изменит систему государственных выплат — Юлия Свириденко

Юлия Свириденко подчеркнула, что внедрение Дія.Карты позволяет государству эффективнее администрировать программы денежной поддержки.

Фото: khoda.gov.ua

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Кабинет Министров Украины 30 июля утвердил Дія.Карту, которая изменит систему государственных выплат. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Она подчеркнула, что внедрение Дія.Карты позволяет государству эффективнее администрировать программы денежной помощи.

«Граждане получат один удобный цифровой инструмент для доступа ко всем видам помощи, а государство — инструмент для контроля целевого использования средств.

Это особенно важно для запуска таких инициатив, как єМалятко, єКнига, Ветеранский спорт и вскоре — Пакет школьника, которые имеют четкое назначение ассигнований», — заявила глава правительства.

Свириденко добавила, что также украинцы смогут получать на Дія.Карту выплаты по военным облигациям, пособия по безработице, поддержку внутренне перемещенных лиц, выплаты пенсий и денежную помощь.

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