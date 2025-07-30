Правительство уволило Елену Думу с должности главы АРМА

Ранее Елена Дума подала заявление об отставке.

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Кабинет Министров Украины уволил Елену Думу с должности начальницы Агентства по розыску и управлению активами. Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Елена Дума написала заявление об увольнении.

Напомним, Елена Дума была назначена Кабмином главой Агентства по розыску и менеджменту активов 30 июня 2023 года.

Глава правительства Юлия Свириденко сообщила, что 29 июля обратилась к Президенту Владимиру Зеленскому с инициативой полной перезагрузки Агентства по розыску и управлению активами.

У Кабмина 14 дней на формирование конкурсной комиссии с международниками для отбора нового председателя АРМА.

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