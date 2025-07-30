Кабмін схвалив законопроект щодо запровадження звітності із сталого розвитку

Кабінет Міністрів України 30 липня схвалив проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо запровадження звітності із сталого розвитку».
Законопроект спрямований на гармонізацію національного законодавства у сфері бухгалтерського обліку та фінансової звітності з вимогами європейського законодавства.
Проектом Закону пропонується внести зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», якими передбачено:
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