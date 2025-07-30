Уряд схвалив законопроект про зміни щодо використання печаток юрособами та ФОПами

Законопроектом пропонується врегулювати обовʼязковість використання печаток юридичними особами та фізичними особами – підприємцями.

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Кабінет Міністрів України 30 липня схвалив проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями».

Законопроектом, з метою дерегуляції підприємницької діяльності та розвитку малого та середнього підприємництва, пропонується врегулювати обовʼязковість використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями шляхом внесення змін до ЗУ «Про організації роботодавців, їх обʼєднання, права і гарантії їх діяльності» та «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» в частині скасування норми щодо обовʼязкового використання печаток.

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