Уряд пропонує підвищити штрафи для іноземних перевізників: законопроект вже схвалено

Кабмін схвалив законопроект, який передбачає суттєве підвищення штрафів за порушення правил каботажних перевезень.

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Кабінет Міністрів України схвалив проект Закону «Про внесення змін до статті 133-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення» щодо посилення відповідальності іноземних автоперевізників за порушення правил здійснення перевезень на території України.

Законопроект спрямований на забезпечення рівних умов для національних та іноземних перевізників на ринку транспортних послуг України шляхом встановлення справедливих та пропорційних штрафів за порушення у частині виконання каботажних перевезень автомобільним транспортом.

Згідно з документом, пропонується:

підвищити розмір штрафів для водіїв транспортних засобів за здійснення внутрішніх автомобільних перевезень пасажирів і вантажів на території України транспортними засобами, зареєстрованими в інших державах, або міжнародних двосторонніх чи транзитних перевезень пасажирів і вантажів без відповідного дозволу, а також порушення особливих умов і правил, зазначених у ліцензії на здійснення міжнародних автомобільних перевезень пасажирів і вантажів, до 500 – 1 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

за повторне протягом року порушення пропонується передбачити штраф від 1 000 до 2 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

у законі «Про автомобільний транспорт» пропонується підвищити розмір адміністративно-господарських штрафів для автомобільних перевізників-нерезидентів за порушення законодавства про автомобільний транспорт, зокрема, статті 57 зазначеного закону, до 7 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

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