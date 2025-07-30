Систему електронного адміністрування реалізації пального та спирту хочуть удосконалити — законопроект

Законопроект спрямований на забезпечення відображення в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового власників пального для виявлення фіктивних операцій.

Фото: navchas.com.ua

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Кабінет Міністрів України 30 липня схвалив проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового і удосконалення адміністрування акцизного податку».

Законопроект спрямований на забезпечення відображення в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового власників пального для виявлення фіктивних операцій та можливості коригування контролюючими органами відображених платниками акцизного податку даних у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового щодо залишків пального та спирту етилового в разі виявлення їх невідповідності, удосконалення адміністрування акцизного податку, у тому числі посилення контролю за сплатою акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового.

Проектом Закону пропонується внести зміни до Податкового кодексу України щодо:

відображення в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового власників пального для забезпечення належного контролю за обігом пального;

можливості приведення у відповідність лімітів обсягів пального та спирту етилового в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, на які платник може зареєструвати акцизні накладні, до фактичних обсягів пального та спирту етилового на акцизному складі за рішенням контролюючого органу за результатами перевірки;

встановлення відповідальності за здійснення суб’єктами господарювання зберігання пального або спирту етилового без реєстрації платником акцизного податку;

встановлення відповідальності за фактом виявлення в ході перевірок фактичних обсягів пального або спирту етилового невідповідності даним системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового при відсутності документального підтвердження отримання / реалізації пального або спирту етилового (наявність фактичних обсягів пального або спирту етилового, менших від обсягів за даними системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, а також наявність фактичних обсягів пального або спирту етилового понад обсяги за даними системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового ).

Передбачається також:

уточнення застосування процедури формування переліку транспортних засобів, якими переміщується пальне або спирт етиловий, зокрема, на підставі заявок на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового, зареєстрованих в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового;

анулювання реєстрації акцизного складу за рішенням контролюючого органам у разі припинення дії (анулювання) або закінчення терміну дії ліцензії на здійснення діяльності (для пального) або відсутності акцизного складу за його місцезнаходженням, а також без наявності зареєстрованих витратомірів-лічильників спирту етилового та/або зареєстрованих масових витратомірів, без технологічної схеми їх встановлення, відсутності жодного введеного в експлуатацію резервуара для пального, без наявності зареєстрованих рівнемірів-лічильників рівня пального на введеному в експлуатацію резервуарі, розташованому на акцизному складі, та/або витратоміра-лічильника на місці відпуску пального наливом з акцизного складу, розташованого на акцизному складі.

Пропонується:

встановити виключний перелік випадків, при яких акцизні накладні, розрахунки коригування не приймаються та не реєструються в Єдиному реєстрі акцизних накладних;

уточнити правила адміністрування акцизного податку з вантажних транспортних засобів, переобладнаних у легкові автомобілі, зокрема в частині отримання інформації контролюючим органом про реєстрацію (перереєстрацію) таких автомобілів, визначення дати виникнення податкових зобов’язань при таких операціях, виключення необхідності щомісячного подання податкових декларацій з акцизного податку з таких операцій тощо.

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