До Единого госреестра адрес верифицированы уже 93% улиц — Минцифры

Почти 1300 общин уже присоединились к созданию Единого государственного реестра адресов (ЕГРА), чтобы в реестре содержались только актуальные данные. Это минимизирует риски мошенничества с недвижимостью и обеспечивает прозрачность в работе с адресами, сообщили в Министерстве цифровой трансформации.
По состоянию на сейчас:
Зачем это нужно:
Систему адресного реестра создано по европейским стандартам INSPIRE, что в будущем позволит интегрировать украинские адресные сервисы с международными цифровыми платформами.
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