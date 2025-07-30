До Единого госреестра адрес верифицированы уже 93% улиц — Минцифры

В Единый госреестр адресов уже внесено 93% улиц — в Минцифры подвели первые результаты цифровизации адресной системы.

Источник фото: visitlviv.net

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Почти 1300 общин уже присоединились к созданию Единого государственного реестра адресов (ЕГРА), чтобы в реестре содержались только актуальные данные. Это минимизирует риски мошенничества с недвижимостью и обеспечивает прозрачность в работе с адресами, сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

По состоянию на сейчас:

более 93% улиц уже верифицированы (этап 1),

• 23% адресов — подтверждены на втором этапе.

Зачем это нужно:

украинцы смогут пользоваться госуслугами с актуальными данными о месте проживания.

• общины смогут эффективнее администрировать налоги на недвижимость, что будет способствовать наполнению местных бюджетов.

Систему адресного реестра создано по европейским стандартам INSPIRE, что в будущем позволит интегрировать украинские адресные сервисы с международными цифровыми платформами.

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