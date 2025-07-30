Кабмин обновил порядок присуждения и лишения степени доктора наук — учтут ИИ и терминологию

Правительство урегулировало использование ИИ в научных работах.

Фото: maem.kiev.ua

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Кабинет Министров Украины 30 июля внес изменения в Порядок присуждения и лишения научной степени доктора наук.

Изменения касаются применения единой терминологии по вопросам отмены решения специализированного ученого совета о присуждении научной степени доктора наук, указания в диссертации разделов, сгенерированных с использованием технологий искусственного интеллекта, завершения подготовки соискателя в докторантуре, назначения оппонентов и реализации права Министерства образования и науки на получение дополнительных материалов, необходимых для полного, всестороннего и объективного рассмотрения и принятия обоснованного решения.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что студенты смогут использовать искусственный интеллект в работах, но только доброчестно.

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