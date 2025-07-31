Житний рынок признали объектом культурного наследия Киева

Это первый шаг к предоставлению ему статуса памятки и включения в Государственный реестр.

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Житний рынок на Подоле официально внесен в Перечень недавно выявленных объектов культурного наследия столицы. Соответствующий приказ 30 июля подписала директор Департамента охраны культурного наследия КГГА

Отныне на рынок распространяются положения Закона Украины «Об охране культурного наследия» и предусмотренные им охранные меры.

Следующий этап — подготовка полного пакета документов в Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины. После этого Житный рынок сможет получить статус памятника и быть внесенным в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

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