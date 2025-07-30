У Миколаєві чоловік пригнув з мосту, тікаючи від поліції та ТЦК – ДБР

ДБР розслідує інцидент у Миколаєві, де чоловік стрибнув з моста і помер під час перевірки облікових документів.

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Державне бюро розслідувань встановлює обставини загибелі чоловіка у Миколаєві, який загинув під час втечі від наряду правоохоронців та представників територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Як вказують у ДБР, інцидент стався 30 липня близько 10:00 в одному з промислових районів міста. Спільний наряд — дільничний офіцер поліції та троє співробітників Корабельного та Заводського РТЦК та СП — зупинили чоловіка для перевірки документів.

«Однак він відразу почав втікати від наряду в бік пішохідного мосту через автомобільну дорогу та стрибнув з моста, що призвело до його смерті», - йдеться у повідомленні ДБР.

Наразі триває огляд місця події. Встановлюється особа загиблого, опитуються працівники поліції та РТЦК та СП, а також можливі свідки. Також перевіряється інформація щодо можливої причетності чоловіка до однієї з військових частин.

Досудове розслідування проводиться за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

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