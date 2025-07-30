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Євросоюз змінює правила перетину кордону з жовтня: що чекає на туристів

15:26, 30 липня 2025
Йдеться про систему EES, яка має замінити традиційне штампування паспортів.
Євросоюз змінює правила перетину кордону з жовтня: що чекає на туристів
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Починаючи з 12 жовтня, Євросоюз запроваджує нову систему контролю на кордонах (EES), яка замінить звичне штампування паспортів на сканування біометричних даних — зокрема відбитків пальців або обличчя. Про це повідомила Європейська комісія.

Нова система охоплюватиме всіх громадян країн, які в’їжджають до 29 держав ЄС і Шенгенської зони з метою короткострокових подорожей. Під час першого візиту потрібно буде надати або відбитки пальців, або фото обличчя.

У майбутньому повторні перетини кордону фіксуватимуться автоматично, без потреби ставити штамп у паспорт. Система EES також допоможе швидко визначити, чи не порушив мандрівник дозволену тривалість перебування.

Усі прикордонні пункти, включно з аеропортами, оснащуватимуть новими системами, а мандрівників інформуватимуть про зміни через кампанії з підвищення обізнаності.

Єврокомісія зазначила, що впровадження триватиме поступово протягом шести місяців. Вже зараз у терміналі Eurostar у Лондоні встановлено сканери, а в порту Дувра будують нові кіоски для перевірки біометрії пасажирів автомобілів, автобусів і вантажівок.

Програма EES є частиною ширшої ініціативи ЄС "розумний кордон".

Мета нової системи — спростити і пришвидшити процедуру перетину кордону для тих, хто часто подорожує, забезпечити точний облік перетинів, а також посилити боротьбу з нелегальною міграцією. Вона запрацює у 29 країнах, включно з усіма членами Шенгенської зони.

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ЄС Євросоюз

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