У Києві взяли під варту двох молодиків, яких підозрюють у зґвалтуванні 12-річної дівчинки

Інцидент стався у під’їзд одного з будинків на столичному Печерську.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці повідомили про підозру двом мешканцям столиці у зґвалтуванні 12-річної дівчинки.

Як повідомила Київська міська прокуратура, двоє молодиків 18 та 23 років у Києві на Хрещатику познайомились з 12-річною дівчиною, яка зі знайомою гуляла центром Києва. Під приводом продовження спілкування, скориставшись довірою дитини, її завели у під’їзд одного з будинків на Печерську та зґвалтували.

Підозрюваних, один з яких є громадянином іноземної держави, правоохоронці затримали.

Печерський районний суд м. Києва підтримав позицію прокурорів та обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.