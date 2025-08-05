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У Києві взяли під варту двох молодиків, яких підозрюють у зґвалтуванні 12-річної дівчинки

20:03, 5 серпня 2025
Інцидент стався у під’їзд одного з будинків на столичному Печерську.
У Києві взяли під варту двох молодиків, яких підозрюють у зґвалтуванні 12-річної дівчинки
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У Києві правоохоронці повідомили про підозру двом мешканцям столиці у зґвалтуванні 12-річної дівчинки.

Як повідомила Київська міська прокуратура, двоє молодиків 18 та 23 років у Києві на Хрещатику познайомились з 12-річною дівчиною, яка зі знайомою гуляла центром Києва. Під приводом продовження спілкування, скориставшись довірою дитини, її завели у під’їзд одного з будинків на Печерську та зґвалтували.  

Підозрюваних, один з яких є громадянином іноземної держави, правоохоронці затримали.

Печерський районний суд м. Києва підтримав позицію прокурорів та обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

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суд Київ

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