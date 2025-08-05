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В Індії чоловік видавав себе за посла неіснуючих країн і працевлаштовував людей за гроші

21:33, 5 серпня 2025
Індієць заробляв гроші, прикидаючись послом вигаданих держав.
В Індії чоловік видавав себе за посла неіснуючих країн і працевлаштовував людей за гроші
Фото: apnews.com
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В Індії поліція заарештувала чоловіка, якого підозрюють у створенні фальшивого посольства в орендованому житловому будинку поблизу столиці країни — Нью-Делі. Правоохоронці також виявили автомобілі з підробленими дипломатичними номерами. Про це повідомляє Associated Press.

За даними правоохоронців, 47-річний Харшвардхан Джайн видавав себе за посла та нібито ошукував людей, обіцяючи допомогу з працевлаштуванням за кордоном.

Зловмисник представлявся радником або послом маловідомих «держав» на кшталт «Себорги» чи «Вестарктики». Поліція вилучила десятки сфальсифікованих фотографій Джайна із світовими лідерами, підроблені печатки МЗС Індії та ще майже трьох десятків інших країн.

Також чоловіка підозрюють у незаконному відмиванні грошей через офшорні компанії. Проти нього відкрито провадження за підробку документів, шахрайство та самовільне привласнення повноважень офіційної особи.

Під час обшуку у фейковому «посольстві» правоохоронці вилучили чотири автівки з фальшивими дипломатичними номерами, майже 4,5 мільйона індійських рупій (понад 52 тисячі доларів), іноземну валюту, а також прапори різних держав, якими було прикрашено приміщення.

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шахрай Індія

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