В Киеве взяли под стражу двух молодых людей, которых подозревают в изнасиловании 12-летней девочки

Инцидент произошел в подъезд одного из домов в столичном Печерске.

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В Киеве правоохранители сообщили о подозрении двум жителям столицы в изнасиловании 12-летней девочки.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, двое молодых людей 18 и 23 лет в Киеве на Крещатике познакомились с 12-летней девушкой, которая со знакомой гуляла по центру Киева.

Подозреваемые, один из которых является гражданином иностранного государства, правоохранители задержали.

Печерский районный суд г. Киева поддержал позицию прокуроров и избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.

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