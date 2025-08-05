В российских ударных дронах обнаружены индийские компоненты — Андрей Ермак

Андрей Ермак подчеркнул, что необходимо лишить россиян возможности получать комплектующие из других стран и остановить убийства украинцев.

Фото: bbc.co.uk

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В российских ударных дронах, в частности в «Шахедах» и «Геранях», были обнаружены компоненты компаний из Индии. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

«К сожалению, в российских ударных дронах мы обнаруживаем индийские компоненты. Это дроны, которые используются на фронте и против гражданского населения — в частности, «Шахед/Герань», — заявил Ермак.

Он также подчеркнул, что необходимо лишить россиян возможности получать компоненты из других стран и остановить убийства украинцев.

Глава ОП добавил, что покупка российских энергоресурсов — это финансирование войны, которое не приближает мир.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел 25% тариф для Индии из-за высоких пошлин и торговли с Россией.

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