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В российских ударных дронах обнаружены индийские компоненты — Андрей Ермак

13:27, 5 августа 2025
Андрей Ермак подчеркнул, что необходимо лишить россиян возможности получать комплектующие из других стран и остановить убийства украинцев.
В российских ударных дронах обнаружены индийские компоненты — Андрей Ермак
Фото: bbc.co.uk
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В российских ударных дронах, в частности в «Шахедах» и «Геранях», были обнаружены компоненты компаний из Индии. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

«К сожалению, в российских ударных дронах мы обнаруживаем индийские компоненты. Это дроны, которые используются на фронте и против гражданского населения — в частности, «Шахед/Герань», — заявил Ермак.

Он также подчеркнул, что необходимо лишить россиян возможности получать компоненты из других стран и остановить убийства украинцев.

Глава ОП добавил, что покупка российских энергоресурсов — это финансирование войны, которое не приближает мир.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел 25% тариф для Индии из-за высоких пошлин и торговли с Россией.

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