Три судьи уволены по общим обстоятельствам — ВСП

Во вторник, 25 июня, Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.
ВСП решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:
Беломестнова Александра Юрьевича – с должности судьи Донецкого окружного административного суда;
Калиуш Елену Валерьевну – с должности судьи Константиновского горрайонного суда Донецкой области.
Также ВСП уволил судью Уманского горрайонного суда Черкасской области Билык Ольгу Владимировну по собственному желанию.
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