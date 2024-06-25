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Три судьи уволены по общим обстоятельствам — ВСП

16:23, 25 июня 2024
Двух судей уволили в связи с подачей заявлений об отставке, а одну – по собственному желанию.
Три судьи уволены по общим обстоятельствам — ВСП
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Во вторник, 25 июня, Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

ВСП решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

Беломестнова Александра Юрьевича – с должности судьи Донецкого окружного административного суда;

Калиуш Елену Валерьевну – с должности судьи Константиновского горрайонного суда Донецкой области.

Также ВСП уволил судью Уманского горрайонного суда Черкасской области Билык Ольгу Владимировну по собственному желанию.

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