Суд рассмотрел дело об отмене решения о переименовании города Ватутино в город Богачево в Черкасской области

Истец не согласился с решением органа местного самоуправления и обратился в суд о признании противоправным и отмене решения о переименовании города Ватутино.

Черкасский окружной административный суд рассмотрел административное дело о признании противоправным и отмене решения о переименовании города Ватутино Черкасской области. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Учитывая цель Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики» Ватутинский городской совет инициировал вопрос переименовать город Ватутино, названный в честь генерала советской армии.

По результатам общественного обсуждения Ватутинским городским советом принято решение о переименовании города Ватутино в город Богачево.

Гражданин А. выразил несогласие с решением органа местного самоуправления и обратился в суд с иском. Требования иска обоснованы тем, что основания для переименования отсутствуют, поскольку город назван в честь генерала армии Ватутина М.Ф., деятельность которого связана с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины, изгнанием нацистов из Киева и последующих операций по изгнанию немецких окупантов Правобережная Украина. Ватутинский городской совет не учел мнение всех граждан города по причине размещения информации только на официальной странице Фейсбук Ватутинского городского совета, тогда как далеко не все горожане имеют техническую возможность ознакомиться с объявлением и проголосовать в сети Интернет, высказав собственное мнение.

В предоставлении предложений по новому названию города принимали участие только 475 человек, в то время как население города составляет примерно 18 тысяч жителей, тем самым местные власти не приняли надлежащих мер по привлечению к общественному обсуждению как можно большего числа заинтересованных лиц и не использовали в полной мере собственные организационные возможности и не обеспечила возможность реализации жителями территориального общества их права на решение вопросов местного значения, что гарантировано статьей 140 Конституции Украины.

Суд при разрешении спора исходил из следующих соображений.

Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» засуджено комуністичний та націонал-соціалістичний (нацистський) тоталітарні режими в Україні, визначені правові основи заборони пропаганди їх символіки та встановлений порядок ліквідації символів комуністичного тоталітарного режиму.

За нормами вказаного Закону назви міст в яких використані імена осіб, які обіймали керівні посади в комуністичній партії, вищих органах влади та управління СРСР, належать до символіки комуністичного тоталітарного режиму, використання якої в Україні заборонено, проте виключенням є назви, що пов`язані з опором та вигнанням нацистських окупантів з України.

Ватутін Микола Федорович (1901-1944) є особою, яка причетна до встановлення радянської влади на території України (навчався у Полтавській піхотній школі, в складі якої брав участь у бойових діях на Луганщині, з 1920 року – в Червоній армії).

Водночас його діяльність пов’язана з опором та вигнанням нацистських окупантів з України (під керівництвом Ватутіна М.Ф. війська Воронезького (з жовтня 1943 – 1 Українського) фронту брали участь у битві за Дніпро, вигнанні нацистів з Києва та подальших операціях з вигнання

німецьких окупантів з правобережної України).

Ватутін М.Ф. є особою, яка пов’язана з встановленням радянської влади на території Луганщини та одночасно його діяльність пов’язана з опором і вигнанням нацистських окупантів з України.

З аналізу вимог Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» суд дійшов висновку, що пов’язаність Ватутіна М.Ф. із встановленням радянської влади на території Луганщини є самостійною підставою для прийняття рішення про перейменування міста Ватутіне незалежно від того, що його діяльність також пов’язана з опором і вигнанням нацистських окупантів з України.

У питанні громадського обговорення та врахування думки мешканців територіальної громади, суд встановив, що комісією з найменування та перейменування назв населеного пункту, вулиць, провулків, проспектів, площ, скверів, закладів та пам’ятних знаків Ватутінської міської територіальної громади вирішено: провести обговорення серед жителів громади перейменування міста у формі електронної консультації (шляхом заповнення гугл-форми, надання письмових або електронних пропозицій); оголошення опублікувати в соціальній мережі Фейсбук та в газеті «Місто робітниче». Громадське обговорення проведене шляхом неодноразових публікацій оголошень на офіційному сайті Ватутінської міської територіальної громади, Ватутінської міської ради, в газеті «Місто робітниче», в соціальній мережі Фейсбук та в Телеграм каналі. Обговорення проведене також на підприємствах, в установах, організаціях, а саме: серед працівників Ватутінської гімназії №1, Ватутінського ліцею №1, Ватутінського ліцею №2 ім. В.Ф. Ватутіна, Ватутінської початкової школи Ватутінської міської ради Черкаськоїобласті, Юрківської гімназії Ватутінської міської ради Черкаської області, Ватутінського виробничого об’єднання житлово-комунального господарства, Ватутінського КВП «Водоканал» Ватутінської міської ради Черкаської області, Ватутінського комунального підприємства теплових мереж Ватутінської міської ради Черкаської області, фінансового управління Ватутінської міської ради Черкаської області, некомерційного підприємства «Ватутінська міська лікарня Ватутінської міської ради», ТОВ «Галєн 1».

Суд зауважив, що участь у громадських обговореннях є правом громадян, тоді як пасивна поведінка жителів щодо обговорення нової назви міста не може слугувати перешкодою для прийняття рішення органом місцевого самоврядування про перейменування міста.

Суд дійшов висновку, що рішення Ватутінської міської ради щодо перейменування міста Ватутіне на місто Богачеве Черкаської області прийняте на законній підставі і скасуванню не належить.

Рішення суду №580/172/23 (залишено без змін апеляційною інстанцією) набрало законної сили.

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