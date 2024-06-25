Суд розглянув справу щодо скасування рішення про перейменування міста Ватутіне на місто Богачеве на Черкащині

Позивач не погодився із рішенням органу місцевого самоврядування та звернувся до суду щодо визнання протиправним та скасування рішення щодо перейменування міста Ватутіне.

Черкаський окружний адміністративний суд розглянув адміністративну справу про визнання протиправним та скасування рішення щодо перейменування міста Ватутіне Черкаської області. Про це повідомляє пресслужба суду.

Враховуючи мету Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» Ватутінською міською радою ініційовано питання перейменувати місто Ватутіне, назване на честь генерала радянської армії.

За результатами громадського обговорення Ватутінською міською радою прийнято рішення щодо перейменування міста Ватутіне на місто Богачеве.

Громадянин А. висловив незгоду із рішенням органу місцевого самоврядування та звернувся до суду з позовом. Вимоги позову обґрунтовані тим, що підстави для перейменування відсутні, оскільки місто назване на честь генерала армії Ватутіна М.Ф., діяльність якого пов’язана з опором та вигнанням нацистських окупантів з України, вигнанням нацистів з Києва та подальших операцій з вигнання німецьких окупантів із Правобережної України. Ватутінська міська рада не врахувала думку всіх громадян міста з причини розміщення інформації лише на офіційній сторінці Фейсбук Ватутінської міської ради, тоді як далеко не всі містяни мають технічну можливість ознайомитися з оголошенням та проголосувати в мережі Інтернет, висловивши власну думку.

В наданні пропозицій по новій назві міста брали участь лише 475 осіб, в той час як населення міста складає приблизно 18 тисяч мешканців, тим самим місцева влада не вжила належних заходів для залучення до громадського обговорення якомога більшої кількості заінтересованих осіб та не використала у повній мірі власні організаційні можливості і не забезпечила можливість реалізації мешканцями територіальної громади їх права на вирішення питань місцевого значення, що гарантоване статтею 140 Конституції України.

Суд під час вирішення спору виходив з таких міркувань.

Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» засуджено комуністичний та націонал-соціалістичний (нацистський) тоталітарні режими в Україні, визначені правові основи заборони пропаганди їх символіки та встановлений порядок ліквідації символів комуністичного тоталітарного режиму.

За нормами вказаного Закону назви міст в яких використані імена осіб, які обіймали керівні посади в комуністичній партії, вищих органах влади та управління СРСР, належать до символіки комуністичного тоталітарного режиму, використання якої в Україні заборонено, проте виключенням є назви, що пов`язані з опором та вигнанням нацистських окупантів з України.

Ватутін Микола Федорович (1901-1944) є особою, яка причетна до встановлення радянської влади на території України (навчався у Полтавській піхотній школі, в складі якої брав участь у бойових діях на Луганщині, з 1920 року – в Червоній армії).

Водночас його діяльність пов’язана з опором та вигнанням нацистських окупантів з України (під керівництвом Ватутіна М.Ф. війська Воронезького (з жовтня 1943 – 1 Українського) фронту брали участь у битві за Дніпро, вигнанні нацистів з Києва та подальших операціях з вигнання

німецьких окупантів з правобережної України).

Ватутін М.Ф. є особою, яка пов’язана з встановленням радянської влади на території Луганщини та одночасно його діяльність пов’язана з опором і вигнанням нацистських окупантів з України.

З аналізу вимог Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» суд дійшов висновку, що пов’язаність Ватутіна М.Ф. із встановленням радянської влади на території Луганщини є самостійною підставою для прийняття рішення про перейменування міста Ватутіне незалежно від того, що його діяльність також пов’язана з опором і вигнанням нацистських окупантів з України.

У питанні громадського обговорення та врахування думки мешканців територіальної громади, суд встановив, що комісією з найменування та перейменування назв населеного пункту, вулиць, провулків, проспектів, площ, скверів, закладів та пам’ятних знаків Ватутінської міської територіальної громади вирішено: провести обговорення серед жителів громади перейменування міста у формі електронної консультації (шляхом заповнення гугл-форми, надання письмових або електронних пропозицій); оголошення опублікувати в соціальній мережі Фейсбук та в газеті «Місто робітниче». Громадське обговорення проведене шляхом неодноразових публікацій оголошень на офіційному сайті Ватутінської міської територіальної громади, Ватутінської міської ради, в газеті «Місто робітниче», в соціальній мережі Фейсбук та в Телеграм каналі. Обговорення проведене також на підприємствах, в установах, організаціях, а саме: серед працівників Ватутінської гімназії №1, Ватутінського ліцею №1, Ватутінського ліцею №2 ім. В.Ф. Ватутіна, Ватутінської початкової школи Ватутінської міської ради Черкаськоїобласті, Юрківської гімназії Ватутінської міської ради Черкаської області, Ватутінського виробничого об’єднання житлово-комунального господарства, Ватутінського КВП «Водоканал» Ватутінської міської ради Черкаської області, Ватутінського комунального підприємства теплових мереж Ватутінської міської ради Черкаської області, фінансового управління Ватутінської міської ради Черкаської області, некомерційного підприємства «Ватутінська міська лікарня Ватутінської міської ради», ТОВ «Галєн 1».

Суд зауважив, що участь у громадських обговореннях є правом громадян, тоді як пасивна поведінка жителів щодо обговорення нової назви міста не може слугувати перешкодою для прийняття рішення органом місцевого самоврядування про перейменування міста.

Суд дійшов висновку, що рішення Ватутінської міської ради щодо перейменування міста Ватутіне на місто Богачеве Черкаської області прийняте на законній підставі і скасуванню не належить.

Рішення суду №580/172/23 (залишено без змін апеляційною інстанцією) набрало законної сили.

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