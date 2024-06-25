Трьох суддів звільнено за загальними обставинами — ВРП

Двох суддів звільнили у зв’язку з поданням заяв про відставку, а одну - за власним бажанням.

У вівторок, 25 червня, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Бєломєстнова Олександра Юрійовича – з посади судді Донецького окружного адміністративного суду;

Каліуш Олену Валеріївну – з посади судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області.

Також ВРП звільнила суддю Уманського міськрайонного суду Черкаської області Білик Ольгу Володимирівну за власним бажанням.

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