Трьох суддів звільнено за загальними обставинами — ВРП

У вівторок, 25 червня, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.
ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:
Бєломєстнова Олександра Юрійовича – з посади судді Донецького окружного адміністративного суду;
Каліуш Олену Валеріївну – з посади судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області.
Також ВРП звільнила суддю Уманського міськрайонного суду Черкаської області Білик Ольгу Володимирівну за власним бажанням.
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