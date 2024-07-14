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$10 000 за непридатність до військової служби: заступник командира військової частини організував схему

07:54, 14 липня 2024
На Дніпропетровщині поліцейські ліквідували корупційну схему
$10 000 за непридатність до військової служби: заступник командира військової частини організував схему
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Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що ліквідували схему отримання чоловіками призовного віку фейкових медичних документів, які б дозволили зняти особу з військового обліку за станом здоровʼя.

Організували схему заступник командира військової частини та ексвійськовослужбовець - мешканці Кривого Рогу.

Як встановили правоохоронці, маючи вплив на посадових осіб військово-лікарської комісії, ділки допомагали чоловікам отримати законні підстави для ухилення від мобілізації.

Відповідно до схеми, фігуранти допомагали отримати меддовідку з фіктивними діагнозом «клієнта» та в подальшому відповідного висновку ВЛК. За папірець з позначкою «непридатний до військової служби», який дозволяв виключити осіб з військового обліку, брали по 10 000 доларів.

11 липня поліцейські на території однієї з міських лікарень затримали службовця військової частини та його спільника одразу після отримання неправомірної вигоди. 10 000 доларів вилучено з автомобіля одного зі зловмисників.

Обох фігурантів вже затримано та повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання  запобіжних  заходів.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

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