Як через Електронний кабінет податкової надіслати заяву про помилково сплачену суму: роз’яснення

Заява подається платником до територіального органу ДПС за місцем адміністрування помилково або надміру сплаченої суми.

Фото: rv.tax.gov.ua

У ДПС у Київській області пояснили, Як через Електронний кабінет податкової надіслати заяву про помилково сплачену суму грошових зобов’язань та пені.

Там зазначають, що заяву про повернення помилково/надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пенi (далі – Заява) платник податків може надіслати в режимі «Введення звітності» приватної частини Електронного кабінету за формою J/F 1302002.

У запропонованій формі необхідно заповнити відповідні поля електронного документу, підписати та надіслати Заяву, при цьому реєстраційні дані платника податків заповнюються автоматично.

До Заяви платник може подати копію одного платіжного документа.

Заява подається платником до територіального органу ДПС за місцем адміністрування (обліку) помилково та/або надміру сплаченої суми.

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