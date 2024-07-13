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Передавав ворогу інформацію про ЗСУ за донати у грі: студент у Миколаєві отримав 10 років ув’язнення

13:17, 13 липня 2024
21-річний студент працював на ворога за 2 тисячі гривень.
Передавав ворогу інформацію про ЗСУ за донати у грі: студент у Миколаєві отримав 10 років ув’язнення
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У Миколаєві студент, який за 2 000 гривень передавав інформацію про розташування українських військових, отримав 10 років ув’язнення. Про це повідомляє Центральний райсуд Миколаєва.

Судом встановлено, що навесні 2023 року, обвинувачений, на виконання завдання представника країни-агресора, за грошову винагороду збирав та надсилав останньому інформацію, із зазначенням точних адрес, опису, географічних орієнтирів, місць, де на його думку, дислокуються підрозділи ЗСУ.

Мова йшла, про навчальні, дитячі медичні заклади та промислові об’єкти.

За свою роботу, останній отримав грошову винагороду у сумі близько 2 тис гривень, яка була перераховано на його банківській рахунок з тимчасово окупованої території.

У ході розгляду обвинувачений, серед іншого зазначав, що кошти  отримував на свій акаунт в онлайн-грі російського виробництва, разом з тим, не вважав це винагородою за передачу інформації.

Також не визнав провину в частині наявності корисливих мотивів. Зазначене, в свою чергу, було спростовано дослідженими доказами, зокрема, його листуванням, де він зі своїм співрозмовником обговорюють механізми передачі та отримання винагороди.

Всебічно дослідивши наявні докази в їх сукупності, суд дійшов висновку, що вина обвинуваченого доведена повністю.

Зважаючи на особу підозрюваного, його мотиви, характер і тяжкість вчиненого ним злочину, суд постановив призначити йому покарання за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.114-2 КК України у виді 10 років позбавлення волі.

Окрім цього, суд постановив конфіскувати в дохід держави оргтехніку та засоби зв’язку, що належать обвинуваченому.

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