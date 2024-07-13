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Украина не может ждать вступления в НАТО еще 75 лет, - Дмитрий Кулеба

13:53, 13 июля 2024
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба акцентировал на том, что Украина увидела «очень обнадеживающие» сигналы о том, что путь к членству в НАТО необратим.
Украина не может ждать вступления в НАТО еще 75 лет, - Дмитрий Кулеба
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Обещание партнеров о вступлении Украины в НАТО должно быть реализовано в ближайшем будущем, а не отложено на 75 лет. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире CNN.

«За последние дни на всех уровнях мы слышали очень обнадеживающие месседжи относительно того, что путь к членству «необратим» и что Украина будет в НАТО. Но мы не можем ждать еще 75 лет, чтобы отпраздновать поступление Украины. Это должно произойти раньше, а не позже», - подчеркнул глава МИД.

Кулеба отметил, что это единственный способ обеспечить стратегическую безопасность и стабильность в евроатлантическом регионе.

«Именно поэтому мы будем продолжать работу над обеспечением быстрого присоединения Украины к НАТО», - сказал министр.

Кулеба также выразил убеждение, что обязательства НАТО по поставкам оружия будут выполнены, однако отметил, что «вызовом является время реализации» этих обещаний.

"Мы просим всех наших партнеров ускорить поставки, потому что нам это нужно "здесь и сейчас" - для защиты наших городов, энергетической инфраструктуры, для обеспечения нашим военным возможностей для удержания линии обороны и уничтожения российских оккупантов", - подчеркнул он.

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