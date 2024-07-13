Виктор Орбан на саммите НАТО выступил против вступления Украины в Альянс — СМИ

Виктор Орбан заявил во время саммита НАТО, что Украине не следует вступать в Альянс.

Премьер Венгрии Виктор Орбан на саммите НАТО в Вашингтоне заявил, что Украине не стоит присоединяться к Альянсу. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

На саммите НАТО Орбан отказался присоединиться к военной поддержке для Украины. Еще он прямо заявил на встрече лидеров, где присутствовал украинский Президент Владимир Зеленский, что Украине не следует становиться членом Альянса.

«Орбан даже высказал мнение на пленарном заседании с Зеленским, что Украине не следует вступать в НАТО, как нам сообщили. Некоторые лидеры возразили, а один из них заявил, что история Венгрии показывает, почему Украина должна быть в Альянсе», – пишет агентство, рассказывая о дискуссии, которая проходила за закрытыми дверями.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба акцентировал на том, что Украина увидела «очень обнадеживающие» сигналы о том, что путь к членству в НАТО необратим.

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