Минобороны об итогах саммита НАТО: Украина усилила обороноспособность

По итогам саммита НАТО Украина получит дополнительные системы ПВО, самолеты F-16, пакеты военной помощи и многое другое.

Фото: 24tv.ua

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На 75-м саммите НАТО в Вашингтоне украинская делегация провела ряд важных встреч с международными партнерами, достигнув значительных результатов для укрепления обороноспособности Украины. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

«В частности, Украина получит 5 новейших батарей ПВО, включая 4 батареи Patriot и 1 батарею Samp/T от США, Германии, Румынии, Нидерландов и Италии. Дополнительно США, Канада, Норвегия, Испания, Великобритания и другие союзники предоставят десятки тактических систем ПВО: NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard», - сообщил министр обороны Украины.

В целом, по словам Рустема Умерова, в рамках подписанных двусторонних договоров на самом высоком уровне, Украина получит как военную, так и финансовую помощь на сотни миллионов долларов.

В частности:

США: новый пакет военной помощи на 225 миллионов долларов, включающий систему Patriot и ракеты для нее, ракеты для NASAMS, артиллерийские боеприпасы и противотанковые ракеты.

Норвегия: предоставит запчасти для вертолетов Sea King, 6 самолетов F-16 и 1 миллиард норвежских крон (93 миллиона долларов) для финансирования систем ПВО.

Канада: новый пакет пособия на 500 миллионов канадских долларов (366 миллионов долларов).

Австралия: самый большой пакет военной помощи с начала полномасштабного вторжения стоимостью 250 миллионов австралийских долларов (169 миллионов долларов).

Нидерланды: 300 миллионов евро на покупку боеприпасов для истребителей F-16.

Дания: профинансировала производство 18 артиллерийских систем Богдана, став первой страной НАТО, напрямую финансирующей украинское производство оружия и боеприпасов.

Литва: предоставила антидроновые системы и патроны 5.56x45. Общая стоимость помощи от Литвы с начала российского вторжения составляет 1 миллиард евро.

Великобритания: планирует выделять 3 миллиарда фунтов стерлингов ежегодно на военную поддержку Украины до 2030/31 годов.

Новая Зеландия: новый пакет военной помощи стоимостью 6 миллионов новозеландских долларов (3,68 миллиона долларов).

Германия передала новый пакет военной помощи, включающий систему ПВО Patriot, перехватчики, артиллерийские снаряды, дроны, военно-инженерные машины и другое оборудование.

Кроме того, по словам Рустема Умерова, группа International Fund for Ukraine (IFU), объединяющая 9 стран (Великобритания, Нидерланды, Австралия, Дания, Исландия, Литва, Новая Зеландия, Норвегия, Швеция), заявила о размещении нового контракта на закупку 120 тысяч 152 мм артиллерийских боеприпасов стоимостью 300 миллионов фунтов стерлингов.

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