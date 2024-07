В Германии суд разрешил патентовать сгенерированные ИИ изображения, но есть нюанс

Федеральный верховный суд Германии постановил, что система ИИ не может быть названа изобретателем.

Федеральный верховный суд Германии постановил, что сгенерированные искусственным интеллектом изображения можно патентовать в том случае, если в качестве создателя указан человек, передает ES.

Суд принял такое решение в деле от 11 июня 2024 года №X ZB 5/22 в отношении картинки с ланч-боксом, созданным с помощью ИИ-системы DABUS (Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience). В заявке был указан человек, но отмечалось, что продукт был задуман ИИ.

Согласно постановлению суда, заявка, в которой в качестве изобретателя упоминается только система ИИ, недопустима. Независимо от того, была ли система ИИ предположительно задумана как изобретение или использовалась как инструмент, раздел 37 Закона о патентах требует, чтобы в качестве изобретателя был указан живой человек.

В то же время заявитель подал заявку на внесение изменений в описание, согласно которому изобретение было создано DABUS. Это сделало указание изобретателя недействительным.

В заключение суд рассмотрел вопрос о том, можно ли включить ссылку на систему ИИ в обозначение изобретателя. Формулировка, предложенная заявителем, ссылалась на него самого, а также на систему ИИ (DABUS), которую он заставил создать изобретение. Немецкое патентное и товарное ведомство утверждало, что эта комбинация делает обозначение изобретателя недействительным. Суд отметил, если в дополнение к живому человеку в форме заявки есть ссылка на систему ИИ как на инструмент, эта ссылка не имеет значения. Она сама по себе не оправдывает отклонение заявки.

Вывод из немецкого постановления таков: закон в его нынешнем виде не учитывает изобретения, созданные системами ИИ. Ни одно из решений не затрагивает материальных вопросов, таких как вопрос о том, способна ли система ИИ изобретать. Системы ИИ просто не могут быть названы изобретателями. На данный момент те, кто полагается на искусственный интеллект, должны ссылаться на живого человека как на изобретателя, если они стремятся получить патентную защиту.

Это дело стало частью проекта «Искусственный изобретатель» под руководством профессора Райана Эбботта из Университета Суррея, в рамках которого предпринимаются попытки запатентовать сгенерированные ИИ решения.

Ранее Верховный суд Великобритании заключил, что искусственный интеллект не может быть изобретателем и иметь патентные права.

