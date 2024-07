У Німеччині суд дозволив патентувати згенеровані ШІ зображення, але є нюанс

Федеральний верховний суд Німеччини постановив, що система ШІ не може бути названа винахідником.

Федеральний верховний суд Німеччини ухвалив, що згенеровані штучним інтелектом зображення можна патентувати у тому випадку, якщо як творець зазначена людина, передає ES.

Суд ухвалив таке рішення у справі від 11 червня 2024 року №X ZB 5/22 щодо картинки з ланч-боксом, створеним за допомогою системи ШІ DABUS (Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience). У заявці було вказано людину, але зазначалося, що продукт був задуманий ШІ.

Згідно з ухвалою суду, заявка, в якій як винахідник згадується лише система ШІ, неприпустима. Незалежно від того, чи була система ШІ імовірно задумана як винахід або використовувалася як інструмент, розділ 37 Закону про патенти вимагає, щоб як винахідник була вказана жива людина.

У той же час заявник подав заявку на внесення змін до опису, згідно з яким винахід було створено DABUS. Це зробило вказівку винахідника недійсною.

Суд також розглянув питання, чи можна включити посилання на систему ШІ до позначення винахідника. Формулювання, запропоноване заявником, посилалося на нього самого, а також на систему ШІ (DABUS), яку він змусив створити винахід. Німецьке патентне та товарне відомство стверджувало, що ця комбінація робить позначення винахідника недійсним. Суд зазначив, якщо на додаток до живої людини у формі заявки є посилання на систему ШІ як інструмент, це посилання не має значення. Вона сама собою не виправдовує відхилення заявки.

Висновок з німецької ухвали такий: закон у його нинішньому вигляді не враховує винаходи, створені системами ШІ. Жодне з рішень не торкається матеріальних питань, таких як питання про те, чи здатна система ШІ щось створювати. Системи ШІ просто не можуть бути названі винахідниками. На даний момент ті, хто покладається на штучний інтелект, повинні посилатися на живу людину як на винахідника, якщо вони прагнуть отримати патентний захист.

Ця справа стала частиною проекту «Штучний винахідник» під керівництвом професора Райана Ебботта з Університету Суррея, в рамках якого робляться спроби запатентувати згенеровані ШІ рішення.

Раніше Верховний суд Великої Британії виснував, що штучний інтелект не може бути винахідником і мати патентні права.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.