Практика судів
  1. У світі

У Німеччині суд дозволив патентувати згенеровані ШІ зображення, але є нюанс

20:14, 13 липня 2024
Федеральний верховний суд Німеччини постановив, що система ШІ не може бути названа винахідником.
У Німеччині суд дозволив патентувати згенеровані ШІ зображення, але є нюанс
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Федеральний верховний суд Німеччини ухвалив, що згенеровані штучним інтелектом зображення можна патентувати у тому випадку, якщо як творець зазначена людина, передає ES.

Суд ухвалив таке рішення у справі від 11 червня 2024 року №X ZB 5/22 щодо картинки з ланч-боксом, створеним за допомогою системи ШІ DABUS (Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience). У заявці було вказано людину, але зазначалося, що продукт був задуманий ШІ.

Згідно з ухвалою суду, заявка, в якій як винахідник згадується лише система ШІ, неприпустима. Незалежно від того, чи була система ШІ імовірно задумана як винахід або використовувалася як інструмент, розділ 37 Закону про патенти вимагає, щоб як винахідник була вказана жива людина.

У той же час заявник подав заявку на внесення змін до опису, згідно з яким винахід було створено DABUS. Це зробило вказівку винахідника недійсною.

Суд також розглянув питання, чи можна включити посилання на систему ШІ до позначення винахідника. Формулювання, запропоноване заявником, посилалося на нього самого, а також на систему ШІ (DABUS), яку він змусив створити винахід. Німецьке патентне та товарне відомство стверджувало, що ця комбінація робить позначення винахідника недійсним. Суд зазначив, якщо на додаток до живої людини у формі заявки є посилання на систему ШІ як інструмент, це посилання не має значення. Вона сама собою не виправдовує відхилення заявки.

Висновок з німецької ухвали такий: закон у його нинішньому вигляді не враховує винаходи, створені системами ШІ. Жодне з рішень не торкається матеріальних питань, таких як питання про те, чи здатна система ШІ щось створювати. Системи ШІ просто не можуть бути названі винахідниками. На даний момент ті, хто покладається на штучний інтелект, повинні посилатися на живу людину як на винахідника, якщо вони прагнуть отримати патентний захист.

Ця справа стала частиною проекту «Штучний винахідник» під керівництвом професора Райана Ебботта з Університету Суррея, в рамках якого робляться спроби запатентувати згенеровані ШІ рішення.

Раніше Верховний суд Великої Британії виснував, що штучний інтелект не може бути винахідником і мати патентні права.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Прикордонники зможуть ініціювати повторний огляд осіб, багажу та авто, а виходити з авто біля кордону без дозволу заборонять

Також особам, що перетинають кордон, заборонять виходити з транспортних засобів без дозволу уповноваженої службової особи Державної прикордонної служби і знімати фото та відео на кордоні.

Право сповідувати свою релігію не є абсолютним – Верховний Суд розглянув справу про ухилення від призову з релігійних переконань

Відмовляючись від служби у ЗСУ з міркувань совісті, особа має продемонструвати наявність у неї відповідних глибоких, щирих та послідовних релігійних переконань певними даними, крім власних слів і тверджень близьких осіб – Верховний Суд.

Законодавством встановлено заборону на зміну місця проживання без дозволу керівника ТЦК, а не заборону на пересування Україною – рішення суду

Чи можна вважати виїзд в іншу місцевість виїздом на інше місце проживання без дозволу начальника ТЦК – чоловік оскаржив штраф ТЦК до суду.

СБУ відмовлятиме у допуску до держтаємниці посадовцям, які не повідомили про свій виїзд у приватних справах за кордон чи не пройшли поліграф, що матиме наслідком звільнення чи переведення

При цьому надання допуску до держтаємниці передбачатиме проходження громадянином психіатричного огляду, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин.

Кабмін відстрочив взяття на військовий облік студентів, які виїхали за кордон з ТОТ чи території активних бойових дій

Особам, які вибули за кордон з тимчасово окупованої території та територій активних бойових дій, і планують зарахування на навчання, відстрочили постановку на військовий облік, але до інших норм постанови зміни не внесли.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Коломієць
    Наталія Коломієць
    суддя Херсонського апеляційного суду
  • Андрій Коротких
    Андрій Коротких
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду