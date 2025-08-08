Трамп заявил, что дедлайн для Путина зависит от самого Путина

Президент США пояснил, до сих пор ли действует дедлайн, к которому глава Кремля должен согласиться на прекращение огня.

Источник фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что решение о прекращении огня полностью зависит от главы Кремля Владимира Путина.

«Слово будет за ним. И мы посмотрим, что он скажет... Очень разочарован», – отметил американский президент, отвечая на вопрос, остается ли действительным установленный крайний срок, к которому Путин должен согласиться на прекращение огня.

В то же время Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что перед его встречей с главой Кремля последний должен сначала провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Ранее The New York Post со ссылкой на неназванного представителя Белого дома писала, что встреча Трампа с Путиным состоится только при условии, что российский лидер также встретится с Зеленским.

Напомним, Дональд Трамп хочет провести личную встречу с Путиным уже на следующей неделе, а после этого — при участии Владимира Зеленского.

По данным CNN, двое представителей Белого дома сообщили, что Путин предложил встретиться с Трампом во время личной встречи со Стивом Виткоффом в Москве.

Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.