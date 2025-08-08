Трамп заявив, що дедлайн для Путіна залежить від самого Путіна

Президент США пояснив, чи досі діє дедлайн, до якого очільник Кремля має погодитись на припинення вогню.

Президент США Дональд Трамп наголосив, що рішення щодо припинення вогню повністю залежить від очільника Кремля Володимира Путіна.

«Слово буде за ним. І ми подивимося, що він скаже... Дуже розчарований», – зазначив американський президент, відповідаючи на запитання, чи залишається чинним встановлений крайній термін, до якого Путін має погодитися на припинення вогню.

Водночас Дональд Трамп спростував повідомлення ЗМІ про те, що перед його зустріччю з очільником Кремля останній має спершу провести переговори з українським лідером Володимиром Зеленським.

Раніше The New York Post із посиланням на неназваного представника Білого дому писало, що зустріч Трампа з Путіним відбудеться лише за умови, що російський лідер також зустрінеться з Зеленським.

Нагадаємо, Дональд Трамп хоче провести особисту зустріч з Путіним вже наступного тижня, а після цього – за участі Володимира Зеленського.

За даними CNN, двоє представників Білого дому повідомили, що Путін запропонував зустрітися з Трампом під час особистої зустрічі з Стівом Віткоффом у Москві.

Путін назвав ОАЕ одним із підходящих місць для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

