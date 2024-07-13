Міноборони про підсумки саміту НАТО: Україна посилила обороноздатність

За підсумками саміту НАТО Україна отримає додаткові системи ППО, літаки F-16, пакети військової допомоги та багато іншого.

Фото: 24tv.ua

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На 75-му саміті НАТО у Вашингтоні українська делегація провела низку важливих зустрічей з міжнародними партнерами, досягнувши значних результатів для зміцнення обороноздатності України. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

«Зокрема, Україна отримає 5 новітніх батарей ППО, включаючи 4 батареї Patriot та 1 батарею Samp/T від США, Німеччини, Румунії, Нідерландів та Італії. Додатково США, Канада, Норвегія, Іспанія, Великобританія та інші союзники нададуть десятки тактичних систем ППО: NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS та Gepard», — повідомив міністр оборони України.

Загалом, за словами Рустема Умєрова, в рамках підписаних двосторонніх договорів на найвищому рівні, Україна отримає як військової, так і фінансової допомоги на сотні мільйонів доларів.

Зокрема:

США: новий пакет військової допомоги на 225 мільйонів доларів, що включає систему Patriot та ракети для неї, ракети для NASAMS, артилерійські боєприпаси та протитанкові ракети.

Норвегія: надасть запчастини для гелікоптерів Sea King, 6 літаків F-16 та 1 мільярд норвезьких крон (93 мільйони доларів) для фінансування систем ППО.

Канада: новий пакет допомоги на 500 мільйонів канадських доларів (366 мільйонів доларів).

Австралія: найбільший пакет військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення вартістю 250 мільйонів австралійських доларів (169 мільйонів доларів).

Нідерланди: 300 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для винищувачів F-16.

Данія: профінансувала виробництво 18 артилерійських систем Богдана, ставши першою країною НАТО, яка напряму фінансує українське виробництво зброї та боєприпасів.

Литва: надала антидронові системи та патрони 5.56x45. Загальна вартість допомоги від Литви з початку російського вторгнення становить 1 мільярд євро.

Велика Британія: планує виділяти 3 мільярди фунтів стерлінгів щорічно на військову підтримку України до 2030/31 років.

Нова Зеландія: новий пакет військової допомоги вартістю 6 мільйонів новозеландських доларів (3,68 мільйона доларів).

Німеччина: передала новий пакет військової допомоги, який включає систему ППО Patriot, перехоплювачі, артилерійські снаряди, дрони, військово-інженерні машини та інше обладнання.

Окрім того, за словами Рустема Умєрова, група International Fund for Ukraine (IFU), яка об’єднує 9 країн (Велика Британія, Нідерланди, Австралія, Данія, Ісландія, Литва, Нова Зеландія, Норвегія, Швеція), заявила про розміщення нового контракту на закупівлю 120 тисяч 152 мм артилерійських боєприпасів вартістю 300 мільйонів фунтів стерлінгів.

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