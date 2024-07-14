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Как покушение на Трампа повлияет на предвыборную гонку в США

11:47, 14 июля 2024
Покушение на жизнь Дональда Трампа - это первое серьезное покушение на американского президента с 1981 года.
Как покушение на Трампа повлияет на предвыборную гонку в США
Источник фото: Getty Images
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убийства американского президента со времен покушения на Рональда Рейгана в марте 1981 года. В то же время это покушение может изменить историю предвыборной гонки, пишет The Telegraph.

"Постоянная угроза смерти является чем-то подобным профессиональной опасности для американских главнокомандующих, и четверо действующих президентов подверглись ей. Однако, нельзя отрицать, что этот инцидент повлияет на нынешнюю президентскую гонку", - отмечено в материале.

The Telegraph также прогнозирует, что покушение на Трампа может привести к росту его популярности в опросах. Исторический пример покушения на Рейгана подсказывает, что после подобных событий новоизбранный президент может ожидать повышения поддержки. Восемь пунктов роста оказался на странице новоизбранного республиканского президента всего несколько месяцев после покушения на Рейгана.

"Опросы уже свидетельствуют о том, что Трамп, скорее всего, вернется на пост президента в ноябре после нескольких ужасных месяцев для его оппонента и уголовной судимости, которая мало повлияла на его популярность. А последние события только усилят его поддержку", - говорится в публикации.

Напомним, стрелок попал Трампу в ухо, когда тот выступал на трибуне. Стрелок сделал еще несколько выстрелов, попав в группу поддержки Трампа, которая сидела позади него на сцене. В результате инцидента два человека тяжело ранены, один человек погиб, стрелка ликвидировали.

ФБР считает, что покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа мог совершить Томас Мэтью Крукс. Перед покушением на кандидата в президенты США Дональда Трампа стрелок записал видеообращение.

Президент США Джо Байден поговорил с Дональдом Трампом после покушения.

Кроме того, Владимир Зеленский отреагировал на покушение на Трампа: «Насилие не имеет места нигде в мире».

Дональд Трамп впервые после покушения появился на публике: видео

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