На Тернопольщине автобус с паломниками перевернулся, есть пострадавшие

В автобусе находился 41 человек, которые ехали на Всеукраинское паломничество в Зарваницу.

В Тернопольской области произошла трагедия - автобус с паломниками, которые отправились на Всеукраинское паломничество в Зарваницу, перевернулся на автодороге вблизи села Раковец Тернопольского района. Об этом сообщает полиция Тернопольской области.

По предварительным данным, авария произошла в 8:00 утра, когда водитель потерял управление над автобусом, его столкнуло в кювете, в результате чего транспортное средство перевернулось. В момент аварии в автобусе находилось более 40 пассажиров.

Полиция сообщила, что в настоящее время двое пассажиров доставлены в больницу с травмами, информация об общем количестве пострадавших уточняется. На месте происшествия работают полицейские, медицинские службы и спасатели, чтобы обеспечить помощь пострадавшим и организовать расследование обстоятельств аварии.

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