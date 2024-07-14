На Тернопільщині автобус з паломниками перевернувся, є постраждалі

В автобусі перебувала 41 особа, які їхали на Всеукраїнську прощу у Зарваницю.

У Тернопільській області сталася трагедія – автобус із паломниками, які вирушили на Всеукраїнську прощу у Зарваницю, перекинувся на автодорозі поблизу села Раковець Тернопільського району. Про це повідомляє поліція Тернопільської області.

За попередніми даними, аварія сталася о 8:00 ранку, коли водій втратив керування над автобусом, його зіткнуло у кюветі, в результаті чого транспортний засіб перекинувся. У момент аварії в автобусі перебувало понад 40 пасажирів.

Поліція повідомила, що наразі двоє пасажирів доставлені до лікарні з травмами, інформація про загальну кількість постраждалих уточнюється. На місці події працюють поліцейські, медичні служби та рятувальники, щоб забезпечити допомогу потерпілим та організувати розслідування обставин аварії.

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