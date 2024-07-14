Зеленський анонсував нові безпекові угоди з Польщею, Люксембургом і Румунією

Україна підпише нові угоди щодо гарантії безпеки, робота над двома з них вже активно ведеться.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку України підписати нові угоди щодо гарантій безпеки з трьома країнами, зазначивши, що робота над двома з них вже активно ведеться.

«Є три нові безпекові угоди для України – Польща, Люксембург Румунія. І зараз команда працює над новими документами - будуть угоди з Чехією, Словенією та ухвалили рішення після зустрічі з прем'єром Ірландії теж готувати угоду», - заявив Зеленський.

Зеленський підкреслив важливість міжнародного співробітництва в питаннях оборони та безпеки, підкреслюючи, що такі угоди сприяють зміцненню оборонної потужності України та підтримці міжнародного союзу у забезпеченні стабільності в регіоні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.