Зеленський анонсував зустрічі з головами областей після переговорів з губернаторами США

За словами Зеленського, мова буде йти про медицину, укриття, оборонні індустрії тощо.

Джерело фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський анонсував намір провести ряд зустрічей з главами областей після інтенсивної серії переговорів з губернаторами штатів США. Цю інформацію він оприлюднив під час промови, де згадав про плановані зустрічі з лідерами країн, урядовими посадовцями та видатними американськими політичними діячами.

«Десятки зустрічей за тиждень: із лідерами країн, керівниками урядів, із конгресменами й суспільними лідерами Америки, із президентом Байденом, зі спікером Джонсоном», - зазначив Зеленський, висловлюючи намір продовжити активний діалог у різних регіонах світу.

Президент підкреслив важливість міжрегіональної співпраці, особливо в контексті медицини, оборонних технологій та інших сфер. «Нам потрібна співпраця між регіонами теж, між громадами та лідерами громад безпосередньо. Це і медицина, це і укриття, це і оборонні індустрії тощо. Сполучені Штати готові допомагати на всіх цих рівнях», - додав він, наголошуючи на готовності Америки підтримувати Україну в її стрімкому розвитку.

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