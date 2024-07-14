Зеленский анонсировал встречи с главами областей после переговоров с губернаторами США

По словам Зеленского, речь будет идти о медицине, укрытиях, оборонных индустриях и т.д.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал намерение провести ряд встреч с главами областей после интенсивной серии переговоров с губернаторами штатов США. Эту информацию он обнародовал во время речи, где упомянул о планируемых встречах с лидерами стран, правительственными чиновниками и выдающимися американскими политическими деятелями.

«Десятки встреч за неделю: с лидерами стран, руководителями правительств, с конгрессменами и общественными лидерами Америки, с президентом Байденом, со спикером Джонсоном», - отметил Зеленский, выражая намерение продолжить активный диалог в разных регионах мира.

Президент подчеркнул важность межрегионального сотрудничества, особенно в контексте медицины, оборонных технологий и других сфер. «Нам нужно сотрудничество между регионами тоже, между общинами и лидерами общин непосредственно. Это и медицина, это и укрытие, это и оборонные индустрии и тому подобное. Соединенные Штаты готовы помогать на всех этих уровнях», - добавил он, подчеркивая готовность Америки поддерживать Украину в ее стремительном развитии.

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