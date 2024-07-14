Зеленский анонсировал новые соглашения по безопасности с Польшей, Люксембургом и Румынией

Украина подпишет новые соглашения по гарантиям безопасности, работа над двумя из них уже активно ведется.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке Украины подписать новые соглашения по гарантиям безопасности с тремя странами, отметив, что работа над двумя из них уже активно ведется.

«Есть три новых соглашения по безопасности для Украины - Польша, Люксембург, Румыния. И сейчас команда работает над новыми документами - будут соглашения с Чехией, Словенией и приняли решение после встречи с премьером Ирландии тоже готовить соглашение», - заявил Зеленский.

Зеленский подчеркнул важность международного сотрудничества в вопросах обороны и безопасности, подчеркивая, что такие соглашения способствуют укреплению оборонной мощи Украины и поддержке международного союза в обеспечении стабильности в регионе.

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