От 160 тысяч грн – в каком случае за неуплату штрафов ТЦК могут забрать единственное жилье уклониста

Если уклонист «насобирает» от ТЦК штрафов на сумму более 160 тысяч грн, добровольно их не оплатит и у него отсутствуют средства на счетах, авто, то исполнитель может обратить взыскание на единое жилье такого должника.

16 июля истекает срок для выполнения обязанности обновить военно-учетные данные.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», уклоняющихся от военного учета лиц – в частности, которые не сообщили государству свои актуальные данные, и добровольно не уплатят штрафы, которые им «выпишет» ТЦК, может ожидать взыскания средств со счетов и даже арест недвижимого имущества. Для физических лиц штраф за КУоАП может составлять от 17 тысяч до 25,5 тысячи грн, для должностных лиц юридических лиц – до 59,5 тысячи грн.

Штрафы могут быть наложены неоднократно.

Постановление ТЦК является исполнительным документом. Исполнитель не позднее следующего рабочего дня со дня поступления к нему постановления ТЦК о штрафе выносит постановление об открытии исполнительного производства.

В дальнейшем уклонист попадет в Единый реестр должников. Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, как узнать бесплатно, есть ли лицо в этом реестре.

Взыскание за исполнительными документами обращается в первую очередь на денежные средства должника в национальной и иностранной валютах, другие ценности, в том числе на средства на счетах должника в банках и других финансовых учреждениях.

С учетом цифровизации многих процессов процесс взыскания может быть достаточно быстрым, и должники, злостно уклоняющиеся от мобилизации, могут в один день оказаться без средств (сначала) и имущества (если средств на счете недостаточно).

Обращение взыскания на объекты недвижимого имущества – например квартиру, дом, земельный участок, объекты незавершенного строительства, будущие объекты недвижимости осуществляется в случае отсутствия у должника достаточных средств или движимого имущества. При этом в первую очередь обращается взыскание на отдельный от дома земельный участок, другое помещение, принадлежащее должнику. В последнюю очередь обращается взыскание на жилой дом или квартиру, где фактически проживает должник.

Не может быть обращено взыскание на будущий объект недвижимости, в отношении которого зарегистрировано обременение прав в пользу лица, уплатившего частично цену будущего объекта недвижимости.

Вместе с жилым домом, объектом незавершенного строительства взыскание обращается также на прилегающий земельный участок, принадлежащий должнику.

Вместе с тем, в случае если подлежащая взысканию за исполнительным производством сумма не превышает 20 размеров минимальной заработной платы, обращение взыскания на единственное жилье должника и земельный участок, на котором расположено такое жилье, не осуществляется. В таком случае исполнитель обязан принять меры к исполнению решения за счет другого имущества должника.

Напомним, что с 1 апреля 2024 размер МЗП в месячном размере составляет 8000 грн.

Таким образом, если уклоняющийся «насобирает» от ТЦК штрафов на сумму более 160 тысяч грн, добровольно их не оплатит и у него отсутствуют средства на счетах, авто, то исполнитель может обратить взыскание на единственное жилье такого должника.

Напомним, что согласно закону должник обязан допускать в установленном законом порядке исполнителя к жилью и другому владению, помещениям и хранилищам, принадлежащим ему или которыми он пользуется, для проведения исполнительных действий

Исполнитель при осуществлении исполнительного производства имеет право при наличии мотивированного решения суда о принудительном проникновении в жилище или другое владение физического лица беспрепятственно входить на земельные участки, в жилые и другие помещения должника - физического лица, лица, у которого находится имущество должника или имущество и средства , принадлежащие должнику от других лиц, проводить в них осмотр, в случае необходимости принудительно открывать их с привлечением работников полиции, опечатывать такие помещения, арестовывать, опечатывать и изымать надлежащее должнику имущество, находящееся там и на которое по закону возможно обратить взыскание.

Автор: Наталя Мамченко

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