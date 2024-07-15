Грозы, град и шквалы: украинцев предупредили об ухудшении погоды

В ряде областей объявлен I уровень опасности.

Украинский гидрометеорологический центр предупредил граждан об опасных метеорологических явлениях.

Там отмечают, что в Украине в ближайшие часы с содержанием до конца суток 15 июля в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской и Житомирской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

В этих областях объявлен I уровень опасности, желтый.

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