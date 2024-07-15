На Львовщине неизвестные бросили гранату в помещение ТЦК

В результате происшествия никто не пострадал, поврежден фасад и окна здания.

В ночь на 15 июля в городе Буск Золочевского района Львовской области неизвестные бросили взрывное устройство на территорию ТЦК. Об этом сообщает полиция области.

Информация о взрыве, произошедшем возле здания ТЦК, расположенного в городе Буск, поступила в полицию 15 июля в 01.45: По словам заявителя, неизвестный злоумышленник бросил гранату в фасад здания и скрылся.

В результате происшествия никто не пострадал, поврежден фасад и окна здания.

«На месте происшествия работают следственно-оперативная группа отделения полиции №2 Золочевского районного отдела полиции, специалисты криминалисты, взрывотехники и сотрудники других служб полиции Львовщины. Правоохранители принимают меры по установлению личности и задержанию злоумышленника. Решается вопрос правовой квалификации произошедшего», - говорится в сообщении.

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