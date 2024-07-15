Собирал данные о воинских частях: в Одессе разоблачили дежурного агента рф

Собранную информацию, а также фото, видео и координаты расположения объектов подозреваемый передавал российскому куратору с помощью одного из мессенджеров.

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Житель Одесщины сообщено о подозрении в государственной измене. Мужчина по заданию фсб рф собирал данные о воинских частях в Одессе.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, подозреваемый добровольно согласился осуществлять разведывательно-подрывную деятельность в интересах спецслужб россии. Он собственноручно написал и направил куратору заявление о вступлении в ряды фсб.

Действуя по заказу сотрудника фсб рф, фигурант собирал информацию о местоположении пунктов дислокации отдельных подразделений воинских частей ВСУ и военных учебных заведений в Одессе.

Собранную информацию, а также фото, видео и координаты расположения объектов подозреваемый передавал российскому куратору с помощью одного из мессенджеров.

За свою «работу» он получал денежное вознаграждение.

Информатора задержали при выполнении очередного задания врага. Изъяты мобильные телефоны с подтверждениями его разведывательно-подрывной деятельности в пользу россии.

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения - подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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