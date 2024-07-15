Пакет малыша-2024: как правильно открыть счет для получения денежной компенсации

Для своевременного получения государственного пособия семьи с новорожденными детьми должны открыть специальный банковский счет.

Для своевременного получения денежной компенсации «Пакет малыша» семьям необходимо открыть именно специальный банковский счет. Об этом отметил глава Госслужбы по делам детей Петр Добромильский.

По его словам, в службу поступают сообщения о том, что некоторые семьи не могут получить денежную компенсацию «упаковке малыша». Проблема преимущественно заключается в открытии некорректного банковского счета.

Добромильский рассказал об условиях получения денежной компенсации «Пакет малыша».

Так, одному из родителей ребенка нужно лично обратиться в любое отделение «ПриватБанка» и открыть специальный счет «Пакет малыша». IBAN этой карточки нужно указать в заявлении и вместе с необходимыми документами подать в орган соцзащиты, либо ЦНАП, либо онлайн через «е Малятко».

Семья, открывшая обычный банковский счет, должна обратиться в отделение «ПриватБанка» для открытия специального счета «Пакет малыша» и предоставить его реквизиты в орган соцзащиты.

На сегодняшний день размер денежной компенсации составляет 7 689 грн.

По словам Добромильского, получить денежную компенсацию могут только те родители, которые не получили «Пакет малыша» в натуральной форме в роддоме или органа социальной защиты.

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