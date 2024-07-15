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Пакет малыша-2024: как правильно открыть счет для получения денежной компенсации

18:10, 15 июля 2024
Для своевременного получения государственного пособия семьи с новорожденными детьми должны открыть специальный банковский счет.
Пакет малыша-2024: как правильно открыть счет для получения денежной компенсации
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Для своевременного получения денежной компенсации «Пакет малыша» семьям необходимо открыть именно специальный банковский счет. Об этом отметил глава Госслужбы по делам детей Петр Добромильский.

По его словам, в службу поступают сообщения о том, что некоторые семьи не могут получить денежную компенсацию «упаковке малыша». Проблема преимущественно заключается в открытии некорректного банковского счета.

Добромильский рассказал об условиях получения денежной компенсации «Пакет малыша».

Так, одному из родителей ребенка нужно лично обратиться в любое отделение «ПриватБанка» и открыть специальный счет «Пакет малыша». IBAN этой карточки нужно указать в заявлении и вместе с необходимыми документами подать в орган соцзащиты, либо ЦНАП, либо онлайн через «е Малятко».

Семья, открывшая обычный банковский счет, должна обратиться в отделение «ПриватБанка» для открытия специального счета «Пакет малыша» и предоставить его реквизиты в орган соцзащиты.

На сегодняшний день размер денежной компенсации составляет 7 689 грн.

По словам Добромильского, получить денежную компенсацию могут только те родители, которые не получили «Пакет малыша» в натуральной форме в роддоме или органа социальной защиты.

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