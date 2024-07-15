Пакунок малюка-2024: як правильно відкрити рахунок для отримання грошової компенсації

Для своєчасного отримання державної грошової допомоги сім’ї з новонародженими дітьми мають відкрити спеціальний банківський рахунок.

Для своєчасного отримання грошової компенсації «пакунку малюка» родинам необхідно відкрити саме спеціальний банківський рахунок. Про це зазначив очільник Держслужби у справах дітей Петро Добромільський.

Ща його словами, до служби надходять повідомлення про те, що деякі родини не можуть отримати грошову компенсацію «пакунку малюка». Проблема, переважно, полягає у відкритті некоректного банківського рахунку.

Добромільський розповів про умови отримання грошової компенсації «Пакунок малюка».

Так, одному з батьків дитини потрібно особисто звернутися в будь-яке відділення «ПриватБанку» та відкрити спеціальний рахунок «Пакунок малюка». IBAN цієї картки потрібно вказати в заяві та разом із необхідними документами подати до органу соцзахисту, або ЦНАП, або онлайн через «єМалятко».

Родини, які відкрили звичайний банківський рахунок, мають звернутися до відділення «ПриватБанку» для відкриття спеціального рахунку «Пакунок малюка» та надати його реквізити до органу соцзахисту.

На сьогодні розмір грошової компенсації становить 7 689 грн.

За словами Добромільського, отримати грошову компенсацію можуть тільки ті батьки, які не отримали «Пакунок малюка» в натуральній формі в пологовому будинку або органу соціального захисту.

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