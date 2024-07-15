Збирав дані про військові частини: в Одесі викрили чергового агента рф

Зібрану інформацію, а також фото, відео та координати розташування об’єктів підозрюваний передавав російському куратору за допомогою одного з месенджерів.

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Жителю Одещини повідомлено про підозру у державній зраді. Чоловік за завданням фсб рф збирав дані про військові частини в Одесі.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, підозрюваний добровільно погодився здійснювати розвідувально-підривну діяльність в інтересах спецслужб рф. Він власноруч написав та надіслав куратору заяву про вступ до лав фсб.

Діючи на замовлення співробітника фсб рф, фігурант збирав інформацію про місця розташування пунктів дислокації окремих підрозділів військових частин ЗСУ та військових навчальних закладів в Одесі.

Зібрану інформацію, а також фото, відео та координати розташування об’єктів підозрюваний передавав російському куратору за допомогою одного з месенджерів.

За свою «роботу» він отримував грошову винагороду.

Інформатора затримали під час виконання чергового завдання ворога. Вилучені мобільні телефони із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь рф.

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення - підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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