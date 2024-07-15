На Львівщині невідомі кинули гранату в приміщення ТЦК

Внаслідок події ніхто не постраждав, пошкоджений фасад та вікна будівлі.

У ніч на 15 липня в місті Буськ Золочівського району на Львівщині невідомі особи кинули вибуховий пристрій на територію ТЦК. Про це повідомляє поліція області.

Інформація про вибух, що стався біля будівлі ТЦК, розташованої у місті Буськ,надійшла до поліції 15 липня о 01.45: За словами заявника, невідомий зловмисник кинув гранату у фасад будівлі та втік.

Внаслідок події ніхто не постраждав, пошкоджений фасад та вікна будівлі.

«На місці події працюють: слідчо-оперативна група відділення поліції №2 Золочівського районного відділу поліції, спеціалісти криміналісти, вибухотехніки та співробітники інших служб поліції Львівщини. Правоохоронці вживають заходів для встановлення особи та затримання зловмисника. Вирішується питання правової кваліфікації події», - йдеться у повідомленні.

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