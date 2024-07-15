Грози, град та шквали: українців попередили про погіршення погоди

У низці областей оголошено І рівень небезпечності.

Український гідрометеорологічний центр попередив громадян про небезпечні метеорологічні явища.

Там зазначають, що в Україні у найближчу годину з утриманням до кінця доби 15 липня у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській та Житомирській областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.

У цих областях оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

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